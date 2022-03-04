Російське командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує резерву - РНБО

Російське командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує резерву - РНБО

Українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та ОДДЛО.

У РНБО розповіли про ситуацію станом на зараз щодо російського вторгнення в Україну.

Про це повідомивСекретар РНБО Олексій Данілов: