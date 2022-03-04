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Російське командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує резерву - РНБО

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Російське командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує резерву - РНБО

Associated Press

Українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та ОДДЛО.

У РНБО розповіли про ситуацію станом на зараз щодо російського вторгнення в Україну.

Про це повідомивСекретар РНБО Олексій Данілов: 

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