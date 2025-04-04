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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1763
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1 хв

Російське Міноборони цинічно заявило про удар по "західних інструкторах" у Кривому Розі

Росіяни стверджують, що начебто загинуло 85 українських військових та іноземних офіцерів.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ракетний удар по Кривому Рогу

Жертви ракетного удару РФ на дитячому майданчику в Кривому Розі / © Володимир Зеленський

У російському міністерстві оборони підтвердили, що ввечері п’ятниці, 4 квітня, було завдано ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Мирних жертв цього воєнного злочину російські воєначальники цинічно назвали «західними інструкторами», які проводили нараду з командирами ЗСУ в одному з ресторанів міста.

Брехливу заяву військового відомства держави-агресорки цитують російські пропагандисти.

У повідомленні йдеться про те, що російська терористична армія застосувала для «високоточного» удару ракету у фугасному спорядженні.

Росіяни стверджують, що начебто загинуло 85 українських військових та іноземних офіцерів і знищено 20 одиниць автомобільної техніки.

Про шістьох загиблих дітей, убитих цим терористичним ударом, у російському міністерстві оборони не згадують.

Нагадаємо, станом на 22:00 п’ятниці, 4 квітня, було відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Кривому Розі зросла до 16, серед них шестеро дітей. Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих від ворожого удару.

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