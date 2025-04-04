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Російське Міноборони цинічно заявило про удар по "західних інструкторах" у Кривому Розі
Росіяни стверджують, що начебто загинуло 85 українських військових та іноземних офіцерів.
У російському міністерстві оборони підтвердили, що ввечері п’ятниці, 4 квітня, було завдано ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Мирних жертв цього воєнного злочину російські воєначальники цинічно назвали «західними інструкторами», які проводили нараду з командирами ЗСУ в одному з ресторанів міста.
Брехливу заяву військового відомства держави-агресорки цитують російські пропагандисти.
У повідомленні йдеться про те, що російська терористична армія застосувала для «високоточного» удару ракету у фугасному спорядженні.
Росіяни стверджують, що начебто загинуло 85 українських військових та іноземних офіцерів і знищено 20 одиниць автомобільної техніки.
Про шістьох загиблих дітей, убитих цим терористичним ударом, у російському міністерстві оборони не згадують.
Нагадаємо, станом на 22:00 п’ятниці, 4 квітня, було відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Кривому Розі зросла до 16, серед них шестеро дітей. Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих від ворожого удару.