"Російське небо стає повністю небезпечним": Зеленський попередив авіакомпанії

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Російський повітряний простір перетворюється на зону підвищеної небезпеки для цивільної авіації через війну, яку Москва розв’язала проти України. Міжнародним перевізникам радять зважати на те, що дрони тепер регулярно перебувають у небі РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що Україна не загрожує жодному цивільному літаку, проте об’єктивна реальність така, що повітряний простір Росії де-факто закривається через бойові дії.

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«Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо», — заявив український лідер.

Президент підкреслив, що мета такого попередження полягає в тому, щоб не допустити загибелі невинних людей. За його словами, Україна застерігає партнерів через відсутність безпеки у російському небі, а посли держав, які працюють в Україні та Москві, мають донести цю інформацію до своїх урядів, оскільки кожен із них добре розуміє наслідки війни для українців.

Особливу увагу звертають на компанії, які здійснюють рейси до Москви, Санкт-Петербурга та інших ключових російських міст. Міністерство закордонних справ та профільні українські інституції готують офіційні дані для міжнародних структур щодо небезпеки у повітряному просторі РФ.

«Цивільній авіації серед дронів не місце», — підсумував президент.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати війну, хоча більшість росіян уже готова зупинити її по лінії фронту. Водночас дипломатичні зусилля у вересні, зокрема за участю США, можуть суттєво змінити ситуацію.

Раніше, у Кремлі знову пролунала нова заява про переговори між Україною та Росією.

Також Скотт Бессент на саміті G20 проводить зустріч із російським колегою, де презентує мирний план Дональда Трампа щодо України.

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