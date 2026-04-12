Російське "перемир’я" в дії: вночі окупанти атакували медичний автомобіль

Наслідки атаки

Реклама

У Сумській області цієї ночі ворог підступно атакував медичний автомобіль.

Про це повідомили в ОВА.

«Російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді. Постраждали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Нагадаємо:

Від 16:00 години 11 квітня почалося великоднє перемир’я між Україною та РФ. Триватиме воно до кінця доби 12 квітня. Генеральний штаб Збройних сил України озвучив правила, яких дотримуватиметься на суходолі, на морі та у повітрі.

Судячи з усього, окупанти не збираються дотримуватися ніяких домовленостей, про що раніше і попереджали експерти.

Про це свідчить, зокрема, трагічний випадок, що стався у Запорізькій області. Там російські окупанти під час «перемир’я» вбили українську евакуаційну групу.

Зазначимо також, що 11 квітня бувально за годину до старту режиму тиші росіяни влаштували пекло у Херсоні — кидали КАБи, влучили у тролейбус з людьми, водій помер у лікарні.