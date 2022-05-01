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Російське видання оскандалилося через новину про приїзд Анджеліни Джолі до України

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Російське видання оскандалилося через новину про приїзд Анджеліни Джолі до України

Анджеліна Джолі / t.me/LeshchenkoS

Російський глянець ELLE спантеличив дописом у соцмережі до новини про приїзд голлівудської зірки Анджеліни Джолі на захід України.

Так, у підписі до посту йдеться, що акторка та пані посол доброї волі ООН у справах біженцях "замовляє каву десь поблизу". Також вказано, що знаменитість приїхала у Східну Європу, та ще й потайки.

У самому тексті новини все ж таки вказано, що Джолі помітили у Львові. Втім, ані в дописі, ані в новині не йдеться, що американська зірка перебуває саме в Україні.

© facebook.com/ElleRussia
facebook.com/ElleRussia

Окрім того, видання пише, що Анджеліна Джолі приїхала до України в рамках місії ООН. Але, як підтвердив офіційний представник ООН Метт Солтмарш, візит Джолі до України була її особиста ініціатива і Організація Об'єднаних Націй стосунку до цього не має.

Тим часом, у Мережі юзери почали жартувати, мовляв "на Росії заборонили слово "Україна?", "у вас, напевно, вже й за слово "Україна" можна на пляшку правосуддя сісти?". А хтось невтомно намагається донести до росіян правду: "Десь далеко від вас, а не "поблизу". У Європі, у Львові Анджеліна Джолі не лише замовила каву, а й дізналася, що таке повітряна тривога, коли Росія бомбить Україну".

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