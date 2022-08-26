Російське військо "схудло" на 20 військових, автотехніку та вузол зв’язку

Українською авіацією завдавати ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

Про це пише оперативне командування «Південь».

В ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати ворога складають 20 росіян, дві одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Нагадаємо, 24 серпня російські війська ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.

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