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Російське військо "схудло" на 20 військових, автотехніку та вузол зв’язку

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Російське військо "схудло" на 20 військових, автотехніку та вузол зв’язку

Фото: Associated Press

Українською авіацією завдавати ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

Про це пише оперативне командування «Південь».

В ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати ворога складають 20 росіян, дві одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, 24 серпня російські війська ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2475
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