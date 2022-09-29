Російські агенти готували в Одесі провокації до дня народження Путіна: що відомо (фото)

СБУ викрила російську агентурну мережу, яка готувала провокації в Одесі до дня народження президента РФ Володимира Путіна.

Російські агенти проводили в місті акції про нібито підтримку одеситами "руского міра", скуповували зброю для диверсантів, які мали прибути в місто, а також планували зімітувати нібито в Одесі вітають Путіна з днем народження.

Про це повідомили в СБУ.

Зокрема, агенти виконували наступні завдання рашистів:

збирали інформацію щодо праціників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих "списків зачистки", якби росіянам вдалося захопити область;

проводили провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами "руского міра";

купували зброю та супутні товари для російських ДРГ, які планували "закинути" у місто.

Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора РФ. Так, агенти вивісили ворожий триколор із надписом "Одесса – русский город" і передали ці фото для російських ЗМІ.

Наступною акцією мало стати "привітання Путіна з днем народження" 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента РФ.

"Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп. Зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків, і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі", - кажуть у спецслужбі.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Проте СБУ вдалося затримати зловмисників під час спроби викрадення бізнесмена.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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