Російські агенти спробували підірвати у Дніпрі ветерана-правоохоронця: деталі від СБУ (фото)

СБУ провела спецоперацію у Дніпрі і затримала ворожу агентурну групу, яка на замовлення Росії намагалася підірвати колишнього правоохоронця з обласного центру.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Для скоєння злочину проти колишнього правоохоронця росіяни залучили трьох агентів: 52-річну медсестру з Вінницької області, 26-річного безробітного жителя Харкова та його 20-річну подругу. Ворог завербував їх через телеграм-канал з пошуку "швидких заробітків".

За даними слідства, зловмисники планували вбити українського ветерана за допомогою саморобної вибухівки, який медсестра мала активувати під час наближення чоловіка до його гаража.

Контррозвідка СБУ спіймала жінку на гарячому, коли та готувалася здійснити підрив за допомогою пульта дистанційного керування.

Одразу після цього було затримано і пару російських агентів із Харкова. За інструкціями росіян, вони прибули до Нікополя, де забрали вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону. Потім фігуранти приїхали до Дніпра та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Після цього пара повернулася до Харкова, щоб "залягти на дно" та чекати на подальші вказівки від російського куратора.

Перед виїздом фігуранти заховали ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для агентки з Вінниччини. На цій самій локації жінка забрала вибухівку і встановила її біля обумовленого гаражу у дворі, де проживає колишній правоохоронець.

Слідчі повідомили усім трьом затриманим про підозру у закінченому замаху на вчинення терористичного акту. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала у Дніпрі агентурну групу РФ, яка намагалася підірвати ветерана-правоохоронця / Фото: СБУ

СБУ затримала у Дніпрі агентурну групу РФ, яка намагалася підірвати ветерана-правоохоронця / Фото: СБУ

СБУ затримала у Дніпрі агентурну групу РФ, яка намагалася підірвати ветерана-правоохоронця / Фото: СБУ

До слова, у Житомирській області СБУ затримала 16-річну дівчину, яка на замовлення росіян виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції.