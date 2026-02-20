ТСН у соціальних мережах

Російські агенти орендували квартири біля ОП, щоб убити Зеленського — CNN

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Москві віддали наказ захопити або убити українського президента.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

На початку повномасштабного вторгнення російські агенти орендували квартири у безпосередній близькості до Офісу президента України у Києві, маючи наказ ліквідувати Володимира Зеленського.

Про це пише у п’ятницю, 20 лютого, американське видання CNN з посиланням на джерело, близьке до українського президента.

У публікації нагадують, що у Кремлі планували завершити захоплення України за декілька днів.

«Усунення Зеленського було ключовою частиною плану Росії», — стверджують у виданні.

Як повідомляє CNN, у Москві віддали наказ захопити або убити українського президента.

Попри загрозу життю, Володимир Зеленський залишився в Києві, відмовившись від евакуації, яку йому пропонували США. Саме тоді, нагадує видання, він сказав знамениту фразу: «Мені потрібні боєприпаси, а не транспорт».

Андрій Сибіга, який обіймав посаду заступника керівника апарату Зеленського під час вторгнення, а зараз очолює міністерство закордонних справ України, був у кімнаті, коли Зеленський ухвалював це рішення.

«У нього був вибір. Його життя та життя його родини, або прийняття ультиматуму, цієї так званої капітуляційної угоди. Він відмовився, і його родина залишилася в Україні. Я дуже ціную його силу духу», — сказав Сибіга в коментарі CNN.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що в перші дні повномасштабного вторгнення фізична ліквідація вищого військово-політичного керівництва України була не просто стратегічним планом Кремля, а реальною спецоперацією, яка розгорталася просто в центрі Києва.

