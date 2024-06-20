Російські атаки на енергосистему загрожують спалахом інфекцій: яких хвороб слід остерігатися – очільник МОЗ

Минулого року було зафіксовано спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою.

Російські терористичні атаки на енергетику призводять до знеструмлень, через які часто зупиняється водопостачання. У такій ситуації водний шлях передавання інфекційних проб може вийти на перше місце.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС.

За його словами, минулого року було зафіксовано спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою, тому тепер центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції.

"Є гастроентероколіти, невстановленої етіології, ще щось. Випадків холери, слава Богу, немає. Але потенційно система вже розуміє, що розпочався епідемічний сезон. Є зростання кількості кашлюку, і тут ми знову звертаємось до всіх – під час війни вакцинацією не потрібно нехтувати. Варто знайти можливість піти до свого сімейного лікаря, щоб надолужили всі пропущені щеплення", – наголосив очільник МОЗ.

Віктор Ляшко додав, що українцям через проблемне водопостачання загрожують ті інфекційні хвороби, які можуть передаватися за умови недотримання банальних норм гігієни – через брудні руки, немиті фрукти чи овочі.

"Це гепатити, і та ж сама холера. Це ботулізм – немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань або харчових отруєнь", – зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно в Києві було виявлено 14 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед дітей.

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