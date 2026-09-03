Російські атаки знеструмили 5 областей України: де немає світла

Російська атака на енергетику України / © ТСН.ua

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Через чергові атаки російських військ на енергетичні об’єкти України вранці 3 вересня зафіксовано нові знеструмлення у п’яти областях. Енергетики працюють над відновленням живлення та закликають громадян ощадливо споживати електроенергію в години пік.

Про це повідомило НЕК «Укренерго».

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Через атаки дронами на енергетичну інфраструктуру, а також артилерійські обстріли прифронтових територій, вранці без електропостачання залишаються жителі у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

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Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

В Одеській області після вчорашньої атаки електропостачання вдалося повернути всім споживачам. Водночас наразі в регіоні діють тимчасові мережеві обмеження, аби не допустити перевантаження пошкодженого обладнання.

В «Укренерго» закликають перенести найактивніше споживання електроенергії на години, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше, — від 10:00 до 16:00. Натомість у вечірній період, від 18:00 до 22:00, споживачів просять за можливості не вмикати потужні електроприлади.

Нагадаємо, 1 вересня на пресконференції у Бішкеку президент Росії Володимир Путін підтвердив наказ завдавати масштабних ударів по українській енергетиці та назвав переговори щодо України замороженими, хоча зазначив, що контакти зі спецслужбами США тривають.

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