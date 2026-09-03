ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Російські атаки знеструмили 5 областей України: де немає світла

Дронові та артилерійські удари РФ по прифронтових і тилових регіонах України призвели до відключень світла в п’яти областях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Російська атака на енергетику України

Російська атака на енергетику України / © ТСН.ua

Через чергові атаки російських військ на енергетичні об’єкти України вранці 3 вересня зафіксовано нові знеструмлення у п’яти областях. Енергетики працюють над відновленням живлення та закликають громадян ощадливо споживати електроенергію в години пік.

Про це повідомило НЕК «Укренерго».

Через атаки дронами на енергетичну інфраструктуру, а також артилерійські обстріли прифронтових територій, вранці без електропостачання залишаються жителі у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

В Одеській області після вчорашньої атаки електропостачання вдалося повернути всім споживачам. Водночас наразі в регіоні діють тимчасові мережеві обмеження, аби не допустити перевантаження пошкодженого обладнання.

В «Укренерго» закликають перенести найактивніше споживання електроенергії на години, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше, — від 10:00 до 16:00. Натомість у вечірній період, від 18:00 до 22:00, споживачів просять за можливості не вмикати потужні електроприлади.

Нагадаємо, 1 вересня на пресконференції у Бішкеку президент Росії Володимир Путін підтвердив наказ завдавати масштабних ударів по українській енергетиці та назвав переговори щодо України замороженими, хоча зазначив, що контакти зі спецслужбами США тривають.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie