П’ять днів пекла для бізнесу: усе про масові атаки на склади від Києва до Одеси (фото, відео)

Зруйновані склади компанії Bosch в Україні внаслідок атаки на початку серпня / © bosch.ua

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Протягом п’яти діб поспіль російські війська масово б’ють по логістичних центрах, складах та підприємствах України. Під ударами опинилися десятки цивільних об’єктів у Києві, Київській, Одеській та Миколаївській областях, завдавши компаніям колосальних збитків.

Усе про російські атаки на українські склади, логістику та бізнес за останні дні читайте на ТСН.ua.

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Від 27 до 31 серпня російські окупанти атакують українські склади і підприємства. За цей період під удари потрапили десятки цивільних об’єктів.

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Зокрема, у Києві та області триває вже п’ята доба масованих атак. За цей час було оголошено близько 50 повітряних тривог, а загальна тривалість ударів по українському бізнесу сягнула майже 50 год.

Російські атаки завдають компаніям значних фінансових втрат.

Атака на склади на Київщині 27 серпня — які наслідки

Внаслідок масованої атаки РФ на Київщину 27 серпня були зруйновані складські та логістичні об’єкти одразу кількох великих компаній. Зокрема, у селі Чубинське Бориспільського району знищено склад Roshen, де зберігалася готова кондитерська продукція, призначена для подальшого постачання. Працівники підприємства не постраждали — під час обстрілу всі вони перебували в укритті.

Для Roshen це вже друга атака на складські потужності від початку повномасштабного вторгнення. У лютому внаслідок удару було знищено склад готової продукції в Яготині. Цього разу компанія також зазнала втрат продукції, через що найближчим часом можуть виникнути тимчасові перебої з постачанням деяких товарів.

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У Мережі також повідомлялося, що, можливо, ударів зазнали склади Rozetka і Fozzy.

Російський удар також пошкодив розподільчий центр мережі магазинів побутової техніки Comfy.

«Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині. Усі наші колеги неушкоджені. Заздалегідь підготовлені укриття захистили команду», — написав у Facebook генеральний директор компанії Геннадій Вербиленко.

Він зазначив, що компанія наразі працює над безперебійною роботою магазинів Comfy, онлайн-каналів і виконанням замовлень. Контакт-центр продовжує приймати звернення клієнтів.

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Ліквідація наслідків атаки на Київську область 27 серпня / © ДСНС

Про знищення свого розподільчого центру після атаки РФ також заявили в мережі мультимаркетів «Аврора». Серед співробітників компанії постраждалих немає.

Ще одним знищеним об’єктом став розподільчий центр мережі «Будинок іграшок». Там зберігалися товари, які надалі відправляли покупцям до різних регіонів України.

Крім того, внаслідок атаки 27 серпня було пошкоджено логістичний склад мережі магазинів «Коло». Наразі компанія оцінює завдані збитки, водночас усі магазини продовжують працювати у звичайному режимі.

«Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій, але команда продовжує працювати над пошуком альтернативних рішень. Ситуація під повним контролем», — підкреслили в компанії.

Також у Чубинському було знищено склад UNICEF, де зберігалася гуманітарна допомога для дітей та сімей. Це вже другий склад організації, зруйнований за останні два місяці.

Атака на Київщину 28 серпня

У ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували сортувальні склади «Нової пошти» та виробничий об’єкт у Святопетрівському на Київщині, застосувавши тактику повторних ударів під час гасіння пожежі. Співробітники не постраждали, але депо знищене.

Російський удар також знищив склад, де зберігалися тисячі книжок понад 10 українських видавництв, зокрема Readeat, Vivat, «А-БА-БА-ГА-LA-МА-ГА», Book.ua, «Крапки», «Хто це?», «Стилет і стилос», Creative Women Publishing та інших. Минулося без постраждалих. Через знищення продукції частина видавництв і книжкових Інтернет-магазинів тимчасово призупинили відправлення замовлень та оцінюють масштаби втрат, тоді як видавці закликали державу запровадити дієві механізми підтримки та компенсації для порятунку книжкової галузі.

Атакований 28 серпня склад з книжками в Київській області / © Facebook-сторінка Readeat

Того ж дня окупанти атакували підприємство «Чиста вода» у селищі Мила Київської області. На сайті компанії повідомили про зупинку виробництва і доставки питної води.

«Шановні клієнти, вимушені повідомити, що внаслідок ворожої атаки наша компанія зазнала значних втрат. У зв’язку з цим виробництво та доставку води тимчасово призупинено. Дякуємо за розуміння!» — йдеться у зверненні «Чистої води» до споживачів.

Атака на Київщину і Миколаївщину 29 серпня

29 серпня російські війська завдали прямого удару по одному зі складів ритейлера сантехніки та плитки «Агромат» у Київській області. Внаслідок атаки об’єкт зазнав значних пошкоджень. Серед працівників ніхто не постраждав. Наразі «Агромат» визначає масштаби руйнувань, а також адаптує логістичні та робочі процеси до ситуації.

У компанії зазначають, що через пошкодження можуть виникнути затримки з виконанням деяких замовлень. Водночас магазини мережі «Агромат» та офіційний Інтернет-магазин продовжують працювати у штатному режимі.

Інфраструктура компанії вже не вперше зазнає пошкоджень через російські атаки. У липні під час нічного обстрілу було пошкоджено флагманський магазин мережі на вулиці Булаховського у Києві.

Того ж дня ворог атакував виробничий комплекс PepsiCo у Миколаївській області, де випускають напої Pepsi, Lipton Ice Tea, Sandora та «Садочок». Серед співробітників ніхто не постраждав.

Це не перше руйнування об’єктів компанії в Україні: 2022 року виробництво довелося частково релокувати через наближення фронту, а у вересні 2023 року ракетний удар знищив склад і приміщення підприємства під Києвом.

Атака на Київ, Київщину та Одещину 30 серпня

Унаслідок російської атаки 30 серпня було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі на Київщині.

«Сьогодні було влучання в наш склад в Борисполі. Постраждалих, на щастя, немає», — заявили в Auchan.

У цьому ж логістичному центрі розташований склад української мережі «Аврора».

У Dragon Capital поінформували, що пошкоджень зазнав логістичний комплекс East Gate Logistic. Серед співробітників компанії минулося без постраждалих.

Того ж дня в соцмережах з’явилися інформація, що в Оболонському районі Києва внаслідок атаки РФ начебто постраждав бізнес-центр SP Hall, де розташовані офіси Novartis, Beiersdorf/Nivea, Watsons та інших міжнародних компаній. Насправді ці дані виявилися помилковими, бізнес-центр не був пошкоджений.

Зокрема, компанія Danone офіційно спростувала інформацію про пошкодження свого офісу. Раніше в соцмережах і телеграм-каналах з’явилися відео з масштабною пожежею та густим чорним димом біля будівлі, проте у пресслужбі заявили, що ці дані не відповідають дійсності. Офіс компанії продовжує працювати у звичному режимі.

На Одещині 30 серпня російська армія завдала удару по складу з продуктами мережі АТБ. Троє людей зазнали поранень.

«Цієї ночі внаслідок ворожого удару на Одещині спалахнула масштабна пожежа у складському приміщенні, де зберігалися продукти харчування. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 3000 кв. м.», — інформували того дня у ДСНС України.

Наслідки атаки на склад з продуктами в Одеській області / © ДСНС

Атака на Київ та Одеську область 31 серпня

У селі Погреби під Києвом вранці 31 серпня спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях, над місцем події здіймається стовп чорного диму. За попередніми неофіційними даними з соцмереж, можуть горіти склади мережі АТБ. Проте офіційного підтвердження компанії та інформації про зв’язок пожежі з нічною атакою БпЛА поки немає.

Пожежа у селі Погреби під Києвом 31 серпня / © ТСН

31 серпня російські війська вдарили по терміналу «Нової пошти» на Одещині, внаслідок чого спалахнула пожежа. Вогонь вже ліквідовано, попередньо минулося без постраждалих, на місці працюють екстрені служби.

Наслідки атаки на термінал «Нової пошти» в Одеській області 31 серпня / © ДСНС

Зауважимо, за словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, попри знищення до 90% потужностей окремих продовольчих складів через російські атаки, загрози системного дефіциту базових продуктів в Україні немає, оскільки ритейл адаптує логістику. Водночас можливі тимчасові зміни асортименту в окремих магазинах. Щодо компенсації знищеної продукції та нових логістичних витрат, міністр закликає бізнес до паритетного розподілу ризиків між виробниками, дистриб’юторами та мережами залежно від маржинальності товарів до запуску державних механізмів страхування воєнних ризиків.

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