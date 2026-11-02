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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
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Російські авіабомби влучили просто в житловий квартал Слов’янська: є загибла та поранені

Росія вдарила авіабомбами по Слов’янську. Є загибла, десятки будинків пошкоджені.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Слов'янськ 2 листопада:

Атака РФ на Слов'янськ 2 листопада: / © Національна поліція України

Російські війська вдарили двома керованими авіабомбами по житлових кварталах Слов’янська. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще від шести до семи людей дістали поранення.

Про це повідомили у Національній поліції України та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Росія атакувала Слов’янськ двома ФАБ-250

За даними правоохоронців, обстріл стався близько 10:00 двома авіабомбами «ФАБ-250». Загинула 68-річна жінка. За інформацією поліції, поранення отримали шестеро людей — три жінки та троє чоловіків віком від 44 до 72 років. У ДСНС повідомляють про сімох поранених.

Внаслідок ударів пошкоджені дев’ять п’ятиповерхівок, пошта, адмінбудівля, склад, магазин та автомобілі. Також спалахнули дві пожежі: горіли гараж, авто та майно.

Рятувальники зупинили поширення вогню, але через ризик повторного удару гасіння тимчасово призупинили. На місці працювали поліцейські та парамедики.

За словами місцевих жителів, це вже другий обстріл цього району, однак цього разу авіабомба влучила безпосередньо в житловий будинок. За фактом атаки розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Удар РФ по Слов’янську 2 листопада: фото, відео

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © Національна поліція України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © ДСНС України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © ДСНС України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © ДСНС України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © ДСНС України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © ДСНС України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © ДСНС України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © ДСНС України

Атака РФ по Слов’янську 2 листопада / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська 2 листопада атакували житловий сектор Миколаївської громади Сумського району двома ударними безпілотниками. Унаслідок ударів загинув чоловік, а його дружина отримала важкі поранення.

Окрім цього, у ніч проти 2 листопада російські загарбники масовано атакували Одесу, пошкодивши житлову, цивільну та енергетичну інфраструктуру, зокрема об’єкт ДТЕК.

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