Російські безпілотники рухаються у девятьох напрямках - Повітряні Сили ЗСУ

Стала відома оновлена інформація щодо руху БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину;

БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;

БпЛА у Черкаській області у напрямку на Київщину, курс західний;

БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним (Вінниччина) та північним (Черкащина) курсом;

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БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом;

БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;

БпЛА у Запорізькій області у напрямку Кривого Рогу та Миколаївської області;

БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Повітряна тривога оголошена у більшості українських областей.

Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.

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Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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