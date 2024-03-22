Російські безпілотники рухаються у девятьох напрямках - Повітряні Сили ЗСУ

Перебувайте в укриттях.
Стала відома оновлена інформація щодо руху БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
- БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину;
- БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс північно-західний;
- БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;
- БпЛА у Черкаській області у напрямку на Київщину, курс західний;
- БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним (Вінниччина) та північним (Черкащина) курсом;
- БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом;
- БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;
- БпЛА у Запорізькій області у напрямку Кривого Рогу та Миколаївської області;
- БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.
Повітряна тривога оголошена у більшості українських областей.
Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.
Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"
Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.
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