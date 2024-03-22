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Російські безпілотники рухаються у девятьох напрямках - Повітряні Сили ЗСУ

Російські безпілотники рухаються у девятьох напрямках - Повітряні Сили ЗСУ

Ворожі безпілотники продовжують змінювати рух над Україною / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

Стала відома оновлена інформація щодо руху БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах: 

  • БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину;
  • БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;
  • БпЛА у Черкаській області у напрямку на Київщину, курс західний;
  • БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним (Вінниччина) та північним (Черкащина) курсом;
  • БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом;
  • БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;
  • БпЛА у Запорізькій області у напрямку Кривого Рогу та Миколаївської області;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Повітряна тривога оголошена у більшості українських областей. 

Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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