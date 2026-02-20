Російські безпілотники атакували громаду на Харківщині: є жертви та поранені

Росія вдарила по цивільному об’єкту на Харківщині. / © ДСНС України

Внаслідок атаки російських безпілотників на Малинівську громаду Чугуївського району Харківщини загинули троє людей. Ще двоє отримали поранення. Російський удар спричинив масштабні руйнації та пожежу на території цивільного підприємства.

Про це повідомили у ДСНС України.

Як повідомили рятувальники, ворожі дрони поцілили у складську будівлю. Це призвело до пожежі на площі близько 3000 кв. м. Під час розбору завалів рятувальники спочатку виявили фрагменти тіла першої жертви, а згодом під уламками конструкцій знайшли тіла ще двох загиблих.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, сапери та добровольці. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть перебувати люди. Рятувальні роботи ускладнюються через ризик нових обстрілів, проте фахівці продовжують розчищати територію.

«Попри загрозу повторних ударів, на місці працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи та вогнеборці добровільної пожежної команди. Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи», — повідомили у пресслужбі рятувальників.

Також відомо про двох поранених, яким надається необхідна медична допомога. Кількість загиблих може уточнитися після повного завершення аварійних робіт на зруйнованому підприємстві. Влада району закликає мешканців бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

