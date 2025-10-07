- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські безпілотники атакували залізничну станцію на Чернігівщині
Ворожі безпілотники атакували перегін «Носівка-Ніжин».
Сьогодні, 7 жовтня, на Чернігівщині сталася чергова атака ворога. Безпілотники завдали удару поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин».
Про це повідомила Ніжинська міська рада у Facebook.
Через це рух потягів по одній колії зараз здійснюється із затримками. Можливе тимчасове повне припинення руху залізничного транспорту.
Інформації про постраждалих наразі немає. Місцева влада закликає жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення курсування низки приміських поїздів у Сумської, Чернігівської та Львівської областей.