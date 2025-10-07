ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Російські безпілотники атакували залізничну станцію на Чернігівщині

Ворожі безпілотники атакували перегін «Носівка-Ніжин».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Безпілотники

Безпілотники / © ТСН

Сьогодні, 7 жовтня, на Чернігівщині сталася чергова атака ворога. Безпілотники завдали удару поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин».

Про це повідомила Ніжинська міська рада у Facebook.

Через це рух потягів по одній колії зараз здійснюється із затримками. Можливе тимчасове повне припинення руху залізничного транспорту.

Інформації про постраждалих наразі немає. Місцева влада закликає жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення курсування низки приміських поїздів у Сумської, Чернігівської та Львівської областей.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie