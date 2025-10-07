Російські безпілотники атакували залізничну станцію на Чернігівщині

Безпілотники / © ТСН

Реклама

Сьогодні, 7 жовтня, на Чернігівщині сталася чергова атака ворога. Безпілотники завдали удару поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин».

Про це повідомила Ніжинська міська рада у Facebook.

Через це рух потягів по одній колії зараз здійснюється із затримками. Можливе тимчасове повне припинення руху залізничного транспорту.

Реклама

Інформації про постраждалих наразі немає. Місцева влада закликає жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення курсування низки приміських поїздів у Сумської, Чернігівської та Львівської областей.