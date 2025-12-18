Російські безпілотники атакували житлові будинки в Одесі: що відомо

Російські БпЛА поцілили в житлові будинки в Одесі / © Одеська ОВА

Реклама

Увечері 18 грудня російські окупанти вкотре завдали ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Ціллю ворожих безпілотників стала житлова забудова обласного центру.

Про наслідки атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Один із дронів влучив у балкон 22-го поверху багатоповерхового будинку в житловому комплексі. Також внаслідок влучання ударного БпЛА в інший житловий будинок пошкоджено фасад і квартиру на 15-му поверсі багатоповерхівки, вибито вікна, пошкоджено майно», — повідомив посадовець.

Реклама

Російські БпЛА поцілили в житлові будинки в Одесі / © Одеська ОВА

За його словами, в обох випадках, попри значні руйнування, подальшого займання не виникло. Станом на зараз інформація про загиблих чи постраждалих серед цивільного населення не надходила. Відповідні служби працюють на місцях подій.

Російські БпЛА поцілили в житлові будинки в Одесі / © Одеська ОВА

Російські БпЛА поцілили в житлові будинки в Одесі / © Одеська ОВА

Нагадаємо, в Одеському районі ворожий ударний безпілотник поцілив у приватний автомобіль, який рухався через міст. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги.