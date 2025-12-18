ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
306
1 хв

Російські безпілотники атакували житлові будинки в Одесі: що відомо

Армія РФ поцілила в багатоповерхівки в Одесі, минулося без жертв.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Російські БпЛА поцілили у житлові будинки в Одесі,

Російські БпЛА поцілили в житлові будинки в Одесі / © Одеська ОВА

Увечері 18 грудня російські окупанти вкотре завдали ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Ціллю ворожих безпілотників стала житлова забудова обласного центру.

Про наслідки атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Один із дронів влучив у балкон 22-го поверху багатоповерхового будинку в житловому комплексі. Також внаслідок влучання ударного БпЛА в інший житловий будинок пошкоджено фасад і квартиру на 15-му поверсі багатоповерхівки, вибито вікна, пошкоджено майно», — повідомив посадовець.

Російські БпЛА поцілили в житлові будинки в Одесі / © Одеська ОВА

За його словами, в обох випадках, попри значні руйнування, подальшого займання не виникло. Станом на зараз інформація про загиблих чи постраждалих серед цивільного населення не надходила. Відповідні служби працюють на місцях подій.

Нагадаємо, в Одеському районі ворожий ударний безпілотник поцілив у приватний автомобіль, який рухався через міст. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги.

306
