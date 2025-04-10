Ворожі безпілотники розкидають небезпечні боєприпаси / © t.me/SJTF_Odesa

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Російські війська почали застосовувати безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Загроза полягає в тому, що міни детонують не одразу, а через деякий час.

Про це попередили у пресслужбі МВС.

У відомстві застерегли, що ворог може застосовувати такі боєприпаси для атаки на будь-який регіон країни.

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«Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий», — йдеться у повідомленні.

Допис супроводжується фотографією, на якій зображено, який вигляд можуть мати ці вибухонебезпечні предмети.

Вибухонебезпечні предмети, які розкидали ворожі БпЛА у Києві / © МВС

«Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», — попередили українців у МВС.

Нагадаємо, очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе Shahed, змінюючи тактику атак.