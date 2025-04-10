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- Укрaїнa
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Російські безпілотники несуть нову загрозу: на що звернути увагу — МВС
Ворог може застосовувати небезпечні боєприпаси для атаки на будь-який регіон країни.
Російські війська почали застосовувати безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Загроза полягає в тому, що міни детонують не одразу, а через деякий час.
Про це попередили у пресслужбі МВС.
У відомстві застерегли, що ворог може застосовувати такі боєприпаси для атаки на будь-який регіон країни.
«Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий», — йдеться у повідомленні.
Допис супроводжується фотографією, на якій зображено, який вигляд можуть мати ці вибухонебезпечні предмети.
«Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», — попередили українців у МВС.
Нагадаємо, очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе Shahed, змінюючи тактику атак.