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Російські безпілотники вночі атакували Україну: у якому напрямку летять
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 15 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.
БпЛА в східній частині Житомирщини, курс південно-західний.
БпЛА в східній та північній частинах Київщини, курс західний.
БпЛА в західній та південній частинах Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс південний.
БпЛА в північній, східній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс.
БпЛА в центральній та східній частинах Кіровоградщини, курс південно-західний.
БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.
БпЛА в центральній та східній частинах Черкащини, курс південно-західний.
БпЛА в південній частині Житомирщини, курсом на Вінниччину.
Нагадаємо, що попередньої ночі дрони знову атакували Україну. Зокрема, групи БпЛА фіксували в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи. Через атаку на Дніпропетровщині є пошкодження на території підприємств.
Зокрема, вночі РФ вдарила по Запоріжжю 14 "Шахедами". Внаслідок атаки постраждало двоє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення кінцівок.