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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
278
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1 хв

Російські безпілотники вночі атакували Україну: у якому напрямку летять

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 15 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.

  • БпЛА в східній частині Житомирщини, курс південно-західний.

  • БпЛА в східній та північній частинах Київщини, курс західний.

  • БпЛА в західній та південній частинах Чернігівщини, курс південно-західний.

  • БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс південний.

  • БпЛА в північній, східній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.

  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс.

  • БпЛА в центральній та східній частинах Кіровоградщини, курс південно-західний.

  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.

  • БпЛА в центральній та східній частинах Черкащини, курс південно-західний.

  • БпЛА в південній частині Житомирщини, курсом на Вінниччину.

Нагадаємо, що попередньої ночі дрони знову атакували Україну. Зокрема, групи БпЛА фіксували в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи. Через атаку на Дніпропетровщині є пошкодження на території підприємств.

Зокрема, вночі РФ вдарила по Запоріжжю 14 "Шахедами". Внаслідок атаки постраждало двоє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення кінцівок.

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