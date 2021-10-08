Російські БТГр на кордоні з Україною і аварія з атомною субмариною США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Російська Федерація продовжує тримати біля кордонів України 19 батальйонно-тактичних груп, попри завершення навчань "Захід-2021". Читати далі –>
- Одинадцятеро американських моряків постраждали внаслідок зіткнення атомного підводного човна ВМС США USS Connecticut (SSN-22) з підводним об'єктом під час дислокації в Індо-Тихоокеанському регіоні. Читати далі –>
- У Тунісі щонайменше 33 людини постраждали внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів на станції "Megrine Riadh". Читати далі –>
- У Японії до 32 зросла кількість постраждалих внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 бала, що сколихнув передмістя Токіо. Читати далі –>
- У США від квітня 2020 року до червня 2021 року понад 140 тисяч дітей через COVID-19 втратили одного з батьків, бабусю чи дідуся, які забезпечували їх житлом, основними потребами і щоденним доглядом. Читати далі –>