Російські "буферні зони": експерт оцінив ризики для України

Реклама

У доцільності створення так званих «буферних зон», які держава-агресорка планує створити на території України, сумніваються навіть російські Z-блогери та пропагандисти. Зрештою для реалізації таких намірів у Росії недостатньо сил та засобів.

На цьому наголосив військовий оглядач Денис Попович в коментарі «Українському Радіо».

Експерт нагадав, що у Кремлі «буферною зоною» називають полосу української території певної ширини, яку росіяни планують захопити начебто для того, щоб унеможливити обстріли з боку України. У планах ворога створення таких зон, зокрема, на півночі нашої країни — в Харківській, Сумській області та Чернігівській областях.

Реклама

«Згадується ширина десь 20 км… По факту це окупація прикордонних районів», — пояснив Попович.

При цьому експерт зауважив, що останнім часом Z-блогери та пропагандисти висловлюють сумніви щодо адекватності цих цілей.

«За ці „буферні зони“, зокрема на півночі, кладеться величезна кількість життів, а з допомогою дронів ці „буферні зони“ можна повністю прострілювати. Зараз дрони дістають навіть далі, ніж 20 км. Вони дістають подекуди і на 50 км. Тому зараз серед цієї Z-тусовки є дуже великі сумніви щодо того, чи взагалі росіянам потрібні ці „буферні зони“, — зазначив він.

Денис Попович заперечує можливість створення «буферної зони» з боку російського угруповання, що базується у сепаратистському регіоні Молдови — Придністров’ї.

Реклама

Він наголосив, що це угруповання мізерне і безпомічне, а перекинути туди війська, щоб почати наступ задля створення «буферної зони» на Вінниччині, в РФ зараз немає жодної можливості.

«Планів у ворога дуже багато — і стосовно Придністров’я, і стосовно Харкова, Сум, Одеси, і, можливо, навіть стосовно Києва, але між планами та їхньою реалізацією пролягає провалля величезних розмірів, яке Російська Федерація в своєму нинішньому стані не здатна подолати», — підсумував експерт.

Плани РФ щодо “буферних зон” - останні новини

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Російська Федерація хоче створити нову буферну зону у Вінницькій області — з боку невизнаного Придністров’я.

Ще один військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський також вважає, що росіяни не мають реальних можливостей для того, щоб реалізувати такі наміри.