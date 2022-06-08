Російські десантники відмовляються воювати в Україні - Генштаб

Російські окупанти, які отримали "на горіхи" в Україні не хочуть тут більше залишатися.
Через це вони розривають контракти, а командування змушене повертати їх на територію РФ.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію рф", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що львівські десантники знищили елітний підрозділ армії РФ та півсотні одиниць ворожої техніки. Бій між ЗСУ та окупантами тривав 14 годин.
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