Російські десантники відмовляються воювати в Україні - Генштаб

Російські окупанти, які отримали "на горіхи" в Україні не хочуть тут більше залишатися.

Через це вони розривають контракти, а командування змушене повертати їх на територію РФ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію рф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що львівські десантники знищили елітний підрозділ армії РФ та півсотні одиниць ворожої техніки. Бій між ЗСУ та окупантами тривав 14 годин.

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