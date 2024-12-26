Російські диверсанти активізувалися на Херсонщині: влада про спроби прориву до міста

Окупаційна армія РФ активізувала обстріли Херсонської області та роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема, вони намагаються закріпитися на території, яку контролюють українські Сили оборони.

Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо підвищення активності противника. Росіяни активізували маневри живою силою та технікою. Посилили вогневий вплив з усього. Зокрема, через бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів, деяких населених пунктів", - сказав він.

За словами Прокудіна, українським військовим відомі місця, де можуть бути висаджені десантні групи росіян. Сили оборони готові до знищення окупантів.

"Є факти, коли вони (росіяни - Ред.) висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", - розповів Прокудін.

Як повідомлялося, Росія відчайдушно намагається форсувати Дніпро біля Херсона. Російські загарбники намагаються створити плацдарм на правому березі Дніпра до початку можливих переговорів щодо закінчення війни.

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