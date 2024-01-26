Російські ДРГ атакують: яку тактику використовує ворог та як вберегтися українцям

На території України все частіше фіксують спроби російських диверсантів проникнути на територію України. Активність диверсантів почала зростати від весни 2023 року.

Про те, яку тактику використовує ворог, пише Telegraf.

Тактика російських ДРГ

Тактика російських ДРГ полягає у тому, щоб проникати на територію України невеликими добре підготовленими групами. Усе для того, щоб дестабілізувати ситуацію у прикордонних регіонах.

"Спершу намічаються безпечні маршрути для проникнення таких груп на державну територію України. Потім диверсанти проникають на невелику глибину – зазвичай близько 5 км, і намагаються виконати своє завдання. Зазвичай це розвідка позицій та маршрутів пересувань Сил оборони України, іноді атаки та обстріли позицій", — розповів про цілі та тактику груп пресофіцер ДПСУ.

Також читайте У ЗСУ розповіли про ракетну небезпеку з Чорного моря: скільки кораблів в акваторії

Зокрема, диверсанти заважають вести інженерні роботи зі створення укріплених позицій у разі масштабних атак з боку РФ.

"Втім, куди більшу небезпеку для проведення оборонних робіт створюють обстріли прикордонних територій з боку РФ, яких у грудні 2023 року було зафіксовано 2100, а за три тижні січня вже 140", - йдеться в повідомленні.

Зона активності ДРГ

Російські ДРГ зосереджено "працюють" у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Туди вони намагаються потрапити усіма можливими способами - через ліс, поле, річку.

"Зазвичай проникнення відбувається вночі, частинами. Спершу йде дозор, який повідомляє, що все безпечно, потім — основний загін. Як правило заходять недалеко — приблизно на 5 км, після чого ведуть розвідку, можуть напасти на одиночний транспорт або одну людину, У тому числі мирного жителя. Отримані дані та документи, інші докази намагаються віднести назад до РФ", — описує тактику ДРГ Євген Силкін.

Також читайте Бронювання за гроші: у Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації

Зазначається, що у разі загибелі когось при відході біля кордону обов’язково спробують евакуювати тіло, були навіть випадки використання гачків альпіністів з мотузками.

"Тактика ЗСУ і ДПСУ у разі полягає у виявленні цих груп і накритті їх щільним вогнем із єдиною метою знищити чи як мінімум витіснити назад територію РФ, завадивши їм виконати своє завдання", - вказано у повідомленні.

Як навчатимуть російських диверсантів

"Поведінка російських ДРГ викликає питання", - каже на умовах анонімності один із бійців СЗГ МО України.

"Рейди подібних груп бувають двох видів – глибинні, на сотні кілометрів для виконання конкретного завдання, на кшталт того, в якому загинув полковник ГУР МО України Олег Бабій, та свого роду "навчально-тренувальні", - мовиться у повідомленні.

Також читайте Вперше у світі носорога запліднили за допомогою ЕКЗ – фото

На таких навчання не рідко ставлять завдання щодо прихованого проникнення у певний квадрат, де треба залишити доказ своєї присутності там, наприклад, намалювати щось на стіні будинку, паркані чи автодорозі.

Як не стати жертвою ДРГ

Мешканка Сумської області Олена розповідає, що диверсанти заходять на територію досить часто, так що нечисленні мирні жителі, які живуть поблизу кордону, намагаються особливо не пересуватися без потреби.

"Простіше кажучи – вбити свідка. І треба сказати, що випадки нападів та вбивств на мирних українців абсолютно не поодинокі", - сказала вона.

Зазначається, що у прифронтовій зоні немає безпечних ділянок.

"Також мирним жителям, які мешкають близько 5-кілометрової "небезпечної" зони, рекомендують обмежити своє пересування без крайньої необхідності, і не ходити в приховані місця, які можуть використовувати диверсанти, наприклад, у ліси", - йдеться в рекомендаціях.

Нагадаємо, прикордонні села Чернігівщини росіяни обстрілюють з "Градів", біля кордону ДРГ полюють на цивільні автівки та час від часу запускають дрони.

Читайте також: