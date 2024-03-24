Російські ДРГ шукають слабкі місця на кордоні: яка область під загрозою — речник ЗСУ

Останні спроби проникнення в Україну були відбиті і диверсанти з втратами повернулися на російську територію.

У Сумській області активність російських диверсійно-розвідувальних груп посилилася від початку 2024 року. Остання спроби проникнення ворога на українську територію було відбито.

Про це в неділю, 24 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОК "Північ" Вадим Мисник.

“Ми знаємо, що такі підрозділи є на боці Росії – вони шукають "слабкі місця" в нашій обороні. Ми навпаки додаємо всіх заходів проти їхньої диверсійної роботи. Йде бойова робота, ми не допускаємо їхнього проникнення на нашу територію”,– запевнив він.

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За його словами, останні спроби проникнення ворожих ДРГ були відбиті і диверсанти з втратами повернулися на російську територію.

Нагадаємо, на території України все частіше фіксують спроби російських диверсантів проникнути на територію України. Тактика російських ДРГ полягає у тому, щоб проникати на територію України невеликими добре підготовленими групами. Усе для того, щоб дестабілізувати ситуацію у прикордонних регіонах.

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