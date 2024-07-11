Російські ДРГ знизили активність у Сумській області: у ДПСУ пояснили чому

Всі спроби ворожих ДРГ зайти на територію України одразу відбиваються, наголосили в ДПСУ.
Активність російських ДРГ у Сумській області знизилася за останній період.
Про це розповів е в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Якщо говорити про Сумщину, то можна охарактеризувати ситуацію як щоденні обстріли, які Росія не припиняє здійснювати по території України в межах цієї області. Звісно, що обстріли є і по Північному, і по Харківщині", - зазначив речник ДПСУ.
За його словами, багато населених пунктів області розташовані безпосередньо на лінії кордону, "але всі спроби, навіть у таких умовах, спроби заходу ворожих диверсійних груп, звісно, під повним контролем українських захисників, які відразу вибивають ворога за межі нашої території, не даючи їм там закріпитися".
Нагадаємо, українські військові знаходять та знищують залишки російської ДРГ на Харківщині.
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