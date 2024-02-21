Російські дрони атакували житловий сектор Добропілля: є поранені

Вночі проти 21 лютого російська армія завдала удари двома безпілотниками Shahed по місту Добропілля Донецької області. Російські дрони вдарили по житловий сектору.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

"Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору отримали тілесні ушкодження двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків", - йдеться в повідомленні.

Медики надали постраждалим допомогу на місці. але найстаршу жінку шпиталізували до лікарні. Крім того, уламками пошкоджено автомобілі.

Атака на Добропілля. Фото: Донецька прокуратура.

Як повідомлялося, протягом минулої доби росіяни вбили жителя Донеччини - мешканця села Костянтинівка. Крім того, ще восьмеро людей в області отримали поранення.

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