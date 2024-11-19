Російські дрони вдарили по гуртожитку у Глухові: багато загиблих, під завалами люди

Пізно ввечері 18 листопада російські війська вдарили безпілотниками по гуртожитку у Глухові. Вже відомо про щонайменше 12 загиблих, серед них – дитина. Є багато поранених і їхня кількість продовжує зростати.

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Удар по Глухову

Російські війська продовжують терор українських регіонів та їхнього населення. Близько 9 години вечора 18 листопада на Сумщині оголосили повітряну тривогу. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. А вже за дві години у Глухові прогримів вибух. Відповідне відео поширили місцеві телеграм-канали.

Пів на першу годину ночі телеграм-канал "Глухів Інфо" написав про перших жертв. Йшлося про одного загиблого внаслідок влучання у багатоповерхівку. А вже за годину з’явилося повідомлення про те, що з-під завалів дістали тіла матері і дитини. Перші миті після удару російським "шахедом" по багатоповерхівці оприлюднив місцевий паблік "Глухів.City".

Згодом наслідки ворожого удару оприлюднили і рятувальники. Фото руйнувань показало МВС.

Вранці 19 листопада у Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що російські військові атакували двома безпілотниками один із гуртожитків у Глухові. А кількість загиблих зросла до шести осіб.

"Вчора, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу “Шахед”. Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина. Поранено - 12 людей, з них дві дитини. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці.”

Загибель 8-річного хлопчика

Згодом у Офісі генерального прокурора повідомили, що серед загиблих – 8-річний хлопчик.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 18 листопада 2024 року близько 23:20 окупанти безпілотником атакували гуртожиток одного з навчальних закладів у м. Глухів Сумської області. Станом на 08:00 відомо про загибель 6 людей, серед яких 8-річний хлопчик, ще 11 осіб, в тому числі 2 дитини, отримали поранення.”

Реакція президента

Пів на 9 ранку 19 листопада на цинічний удар по гуртожитку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що це черговий терор. Також президент повідомив про те, що кількість загиблих зросла до 7 осіб.

"Росія продовжує тероризувати наше прикордоння. Сьогодні вночі був удар дроном по Глухову. Є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному. Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях.”

Президент додав, що кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. А розмови про мир йому не цікаві. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має змусити Росію до справедливого миру силою.

За годину після повідомлення президента, у Офісі генерального прокурора уточнили, що кількість загиблих збільшилася до 8 осіб. З-під завалів дістали тіла ще двох людей.

Попередня атака

Окупанти ледь не щодня завдають ударів по Сумщині. Так і напередодні росіяни вгатили балістикою просто у житловий будинок у обласному центрі! 11 загиблих, серед яких – діти, кілька десятків поранених! Крики людей, хрускіт скла і пожежа, це перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці.

Місто атакували саме в момент, коли люди лягали спати, трохи раніше 9-ї вечора. Район, куди окупанти вгатили балістикою, густо забудований. Удар прийшовся по двору із 5 дев’ятиповерхових житлових будинків, який побудований по типу колодязя.

Виконуючий обов’язки міського голови Сум Артем Кобзар вже згодом повідомив, що з будинку треба евакуювати сотні людей й заявив, що є дуже багато поранених і загиблих.

Загалом із пошкоджених будинків вивезли до пів тисячі людей. Сумська міська рада заявила, що громада готова надати тимчасові помешкання тим, кому ніде заночувати. У дитсадку поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги. На ранок 18 листопада стало відомо, що цифра постраждалих стрімко зросла, 89 поранених внаслідок цинічного удару рашистів цієї ночі, з них - 11 дітей. Ще 11 людей загинули, з них 2 дітей – це 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина. Але і це ще не все, трохи за північ ворог ракетами, імовірно, балістичними, атакував критичну інфраструктуру Сум – після цього місто залишилося без світла. Лікарні, куди постійно прибували поранені, почали працювати на генераторах.

На місці ракетного удару працювали представники ДСНС.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим.

Нагадаємо, армія РФ 19 листопада вдарила по гуртожитку у Глухові Сумської області. Внаслідок атаки відомо про 11 загиблих.

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