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Російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині (фото)

Російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині (фото)

Рятувальники. / Фото: Associated Press

Жертв немає.

Вночі проти 7 березня російська армія атакувала безпілотниками територію навчального полігону в Харківській області. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Крім того, загорілися конструктивні елементи перекриття та даху споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.

На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. / © Управління ДСНС у Харківській області
На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. / Фото: Управління ДСНС у Харківській області
На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. / ©
На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону.

Як повідомлялося, вночі ворог атакував Харківщину, використовуючи КАБи, "Шахеди" та "Іскандер". Російські війська обстріляли близько 22 населених пунктів.

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