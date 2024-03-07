Російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині (фото)

Вночі проти 7 березня російська армія атакувала безпілотниками територію навчального полігону в Харківській області. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Крім того, загорілися конструктивні елементи перекриття та даху споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.

На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону.

Як повідомлялося, вночі ворог атакував Харківщину, використовуючи КАБи, "Шахеди" та "Іскандер". Російські війська обстріляли близько 22 населених пунктів.

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