Російські дрони вдарили по Старокостянтинові: з'явилися фото наслідків

Під час атаки росіяни завдали повторного удару.

У четвер, 24 жовтня, Старокостянтинів Хмельницької області атакували безпілотники Shahed. Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі.

Наслідки показали у пресслужбі ДСНС.

Рятувальникам вдалося ліквідували займання у готелі. З пошкодженого приміщення а будинку надзвичайники евакуювали 40 людей.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

Фото наслідків

Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.

Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.

Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.

Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Хмельниччині лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Старокостянтинова.

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