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Російські дрони вдарили по Старокостянтинові: з'явилися фото наслідків

Російські дрони вдарили по Старокостянтинові: з'явилися фото наслідків

Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.

Під час атаки росіяни завдали повторного удару.

У четвер, 24 жовтня, Старокостянтинів Хмельницької області атакували безпілотники Shahed. Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі.

Наслідки показали у пресслужбі ДСНС.

Рятувальникам вдалося ліквідували займання у готелі. З пошкодженого приміщення а будинку надзвичайники евакуювали 40 людей.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

Фото наслідків

Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів. / ©
Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.
Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів. / ©
Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.
Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів. / ©
Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.
Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів. / ©
Наслідки атаки безпілотників на Старокостянтинів.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Хмельниччині лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Старокостянтинова. 

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