Російські дрони атакували Київську область, стали відомі наслідки

Голова КОДА Микола Калашник повідомив про наслідки нічної атаки БпЛА.

ППО

ППО / © Державна прикордонна служба України

У ніч проти 3 грудня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по населених пунктах Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у Telegram.

«Уночі країна-терорист знову здійснила атаку дронами по мирних населених пунктах Київщини. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. На щастя, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», — зазначив Калашник.

Він додав, що внаслідок атаки в Обухівському районі зафіксовано пошкодження житлової та приватної інфраструктури.

«Водночас, унаслідок атаки в Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади й покрівлі», — повідомив очільник ОДА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 3 січня в Києві та кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У столиці лунали вибухи.

