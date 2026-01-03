- Дата публікації
Російські дрони атакували Київську область, стали відомі наслідки
Голова КОДА Микола Калашник повідомив про наслідки нічної атаки БпЛА.
У ніч проти 3 грудня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по населених пунктах Київської області.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у Telegram.
«Уночі країна-терорист знову здійснила атаку дронами по мирних населених пунктах Київщини. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. На щастя, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», — зазначив Калашник.
Він додав, що внаслідок атаки в Обухівському районі зафіксовано пошкодження житлової та приватної інфраструктури.
«Водночас, унаслідок атаки в Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади й покрівлі», — повідомив очільник ОДА.
