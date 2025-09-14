ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
755
1 хв

Російські дрони атакували Ніжин: є "прильоти" по підприємствах, виникли пожежі

Наразі інформації про потерпілих немає.

Олена Капнік
Рятувальник.

Рятувальник. / © Associated Press

У неділю, 14 вересня, Ніжин у Чернігівській області атакували російські безпілотники. Сталися влучання дронів на двох підприємствах критичної інфраструктури.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на міського голову Олександра Кодолу.

З його слів, минулося без потерпілих, але на місці “прильотів” виникли пожежі.

Зокрема, сталося влучання у приватне підприємство на околиці міста. Воно займається паливними матеріалами. Уражено один резервуар пального. Виникло масштабне займання.

"Пожежу ліквідовують. Наразі інформації про поранених чи загиблих немає", - наголосив мер.

Відомо, що сьогодні вдень уламки збитого дрона впали в центрі Ніжина. За словами Кодола, впав БпЛА типу "Герань-2" із бойовою частиною. Руйнувань та травмованих внаслідок цього інциденту немає.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили ракетою Іскандер-М/KN-23 і безпілотниками. Знешкоджено 52 БпЛА. Сталися влучання ракети та шести ударних БпЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

