Дрони РФ влучили в автовокзал у великому обласному центрі: що відомо про наслідки

Пошкоджений автобус у Запоріжжі / © Telegram

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Російські війська двічі протягом дня атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Спочатку безпілотник влучив в антидронову сітку на території автовокзалу, а згодом FPV-дрон ударив по електроопорі біля зупинки громадського транспорту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Що відомо про атаки

За його словами, близько полудня ворожий безпілотник влучив по антидроновій сітці на території автовокзалу.

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«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено пʼять автомобілів, серед них — маршрутка. Попередньо ніхто не постраждав», — зазначив Семікін.

© Telegram

Пізніше, за словами очільника ОВА, FPV-дрон ударив по електроопорі біля зупинки громадського транспорту.

«Пошкоджено автомобіль і контактний дріт тролейбусів. Поранено 70-річну жінку, їй надають допомогу», — написав він.

«Російські дрони знову несуть небезпеку там, де люди просто їдуть у своїх справах. Бережіть себе», — додав Семікін.

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Раніше ми повідомляли, що внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло 20 людей, зокрема діти. Атака зруйнувала житлові будинки, тривали пошуково-рятувальні роботи.

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