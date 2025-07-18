Російські дрони атакували Запоріжжя: вибухи в кількох районах, працює ППО

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 18 липня 2025 року Запоріжжя атакували російські дрони, у місті пролунали вибухи, працювала ППО.

Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Про атаку ворожих безпілотників додав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Станом на зараз над територією міста фіксується 3 БпЛА ударного типу", - йдеться у його повідомленні в Телеграмі.

За інформацією ОВА, "Шахеди" атакували кілька районів міста, зокрема, Олександрівський, Вознесенівський, Заводський.

Про потерпілих чи поранених наразі не повідомляється. Очікуємо на інформацію від представників влади.

Нагадаємо, що над Україною кружляють російські безпілотники: де лунають вибухи.

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Росіяни не зупиняються у своїх нічних атаках з дронами.