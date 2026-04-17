- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 671
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські дрони масовано атакували одну з областей: пожежі охопили заповідні території
На Одещині окупанти вдарили як по цивільній, так і по критичній інфраструктурі.
Російські війська вночі 17 квітня знову масовано атакували Одеську область безпілотниками. На кількох локація виникли сильні пожежі.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«На кількох локаціях, зокрема на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками», — поінформував чиновник.
На території області окупанти вгатили по об’єктах портової та транспортної інфраструктури. Через обстріл пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Крім того, уражено щонайменше шість приватних житлових будинків.
«На щастя, загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків атак», — повідомив чиновник.
Фото наслідків атаки РФ
Атака РФ на Одесу 16 квітня
Минулої ночі під прицілом армії РФ була Одеса — росіяни били по місту ракетами і дронами. Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкти інфраструктури. Також ворог атакував житловий будинок у Хаджибейському районі.
Внаслідок «прильоту» у багатоповерхівку виникла пожежа. Сталися значні руйнування, частину квартир знищено вщент. Люди загинули просто у власних квартирах. За наслідками нічних та вечірніх обстрілів по цивільній інфраструктурі підтверджено загибель 9 людей.