Російські дрони перетворюють логістику ЗСУ на кошмар: яку тактику використовують окупанти

Російські дрони ускладнюють логістику ЗСУ / © ТСН.ua

Реклама

Російські окупаційні війська почали активно використовувати нові технології дронів, які дають їм можливість розширити радіус дії ударних БПЛА та значно ускладнити логістику Сил оборони України. Якщо раніше дороги на відстані 30 км від лінії фронту вважались відносно безпечними, тепер переміщення по них людей та вантажів на фронт постійно перебуває під загрозою атак безпілотників.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Противник визначає ділянку дороги і перетворює її на жахіття. Кожна машина, яка проїжджає, потрапляє під обстріл», — розповів один з українських захисників, з яким вдалося поспілкуватись журналістам.

Реклама

Нові тактики росіян: дрони-«матки» та оптоволокно

Останніми місяцями російські сили почали застосовувати нові методи для розширення радіусу дії своїх ударних безпілотників. Зокрема, вони використовують оптоволоконні дрони, які здатні долати понад 19 кілометрів за лінією фронту, що значно збільшує зону потенційних ударів.

Крім того, українські військові повідомляють про нову тактику: важкі дрони типу «матки» вилітають далеко за лінію контролю і випускають менші вибухонебезпечні безпілотники, які потім атакують українську техніку. Дрон-"матка» також виконує роль ретрансляційної антени та забезпечує зв’язок між дронов та його оператором. Хоча відстань до 30 кілометрів є досяжною для ударів артилерії, безпілотники є значно точнішими, особливо по рухомих цілях, таких як вантажівки.

Вплив на логістику: «дефіцит усього»

Активізація російських дронів поглиблює дефіцит усього — від води до боєприпасів і, особливо, живої сили. Переміщення вантажів уздовж лінії фронту стає все складнішим, а затримки в постачанні тепер є постійними.

«Іноді підрозділ чекає на боєприпаси, які мали бути доставлені днем раніше, і в цей час він не може діяти на повну силу. Евакуювати поранених складніше», — сказав сержант розвідувального підрозділу.

Реклама

Підполковник Дмитро Запорожець з 11-го армійського корпусу ЗСУ зазначив, що рік тому подібні удари були епізодичними, а зараз військові стикаються із систематичними хвилями атак, які насамперед націлені на логістику, склади, під’їзні шляхи до міст та маршрути для евакуації.

Адаптація та виклики

У відповідь на загрози українські захисники змушені адаптуватись: на шляхах постачання встановлюють протидронові сітки та за можливості пересуваються в темну пору доби. В таких умовах доцільним виявилось використання невеликих автівок замість важкого вантажного транспорту. Проте всі ці заходи не можуть гарантувати безпеку та ефективність.

Сержант розвідувального підрозділу додав, що антидронові сітки не можуть остаточно вирішити проблему, тому що ворожі БПЛА часто намагаються вдарити по стовпах, на яких вони встановлені. Коли це вдається, сітка обвалюється на дорогу і замість захисту перетворюється на пастку для машин.

Ще один співрозмовник видання, бойовий медик, розповів, що внаслідок обстрілів стан доріг поблизу фронту серйозно погіршився. Це теж ускладнює доступ до поранених солдатів і загрожує їхньому життю під час евакуації.

Реклама

«Ви підстрибуєте на ямах іводночас намагаєтесь надати першу допомогу, поки машина трясеться як божевільна. Були моменти, коли ми не могли зробити внутрішньовенну ін’єкцію, тому що нас дуже сильно кидало з боку в бік. А зменшити швидкість теж не можна, адже будь-якої миті в машину може влучити дрон», — поділився медик.

Нагадаємо, на Донеччині триває запекле протистояння на добропільському напрямку. Бої мають характер «тягни-штовхай», адже обидві сторони зосередили значні сили.