Російські дрони вдарили по одній з областей: спалахнули пожежі, сталися сильні руйнування (фото)
Через атаку на Одещину пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі.
Вночі 18 квітня російська армія знову завдала ударів безпілотниками по Одеській області. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Одна людина постраждала.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Дрони атакували об’єкти портової і промислової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок «прильотів» пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси, резервуари.
«Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одещини», — наголосив чиновник.
Водночас у ДСНС додали, що на місцях влучань дронів виникли пожежі. Займання вже вдалося ліквідувати. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі.
Як повідомлялося, минулої ночі під час атаки на Одеську область виникли сильні пожежі, які охопили заповідні території Дунайського біосферного заповідника. Окрім того, на території області окупанти вгатили по об’єктах портової та транспортної інфраструктури. Через обстріл пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери.