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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російські дрони знову атакували Одещину: з’явилися фото наслідків

У ніч проти 26 травня ворожі дрони знову атакували Одещину, спричинивши руйнування та пожежі у приватних домоволодіннях. ДСНС оприлюднила деталі та фото про ліквідацію наслідків.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Росія атакувала Одещину

Росія атакувала Одещину / © ДСНС України

Росія знову атакувала Одещину. У ніч проти понеділка, 26 травня, внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування у приватних домоволодіннях.

Про це повідомляє ДСНС України.

В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 квадратних метрів з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, два гаражі, три легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. Ще за однією адресою сталось руйнування двохх гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російська армія почала атакувати Україну фактично новими «Шахедами» зі збільшеною майже вдвічі бойовою частиною

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