Російські дрони знову атакували Одещину: з’явилися фото наслідків

Росія атакувала Одещину / © ДСНС України

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Росія знову атакувала Одещину. У ніч проти понеділка, 26 травня, внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування у приватних домоволодіннях.

Про це повідомляє ДСНС України.

В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 квадратних метрів з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

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Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, два гаражі, три легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. Ще за однією адресою сталось руйнування двохх гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

Росія знову атакувала Одещину дронами / © ДСНС

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російська армія почала атакувати Україну фактично новими «Шахедами» зі збільшеною майже вдвічі бойовою частиною