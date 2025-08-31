ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Російські дрони атакували Одеську область: що відомо про наслідки (фото. відео)

Понад 29 тисяч абонентів в Одеській області залишилися без електроенергії через атаку дронів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня / © ДСНС

У ніч на 31 серпня російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по Одеському району. Основний удар припав на місто Чорноморськ та його околиці.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджена енергетична інфраструктура: понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Наразі критичні об’єкти забезпечуються живленням — генераторами, а ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Крім того, зафіксовані руйнування житлових будинків та адміністративних споруд. Відомо про одну постраждалу людину.

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня / © ДСНС

В ДСНС зазначили, що вогонь охопив енергетичну інфраструктуру, але рятувальники спільно з добровольцями оперативно його ліквідували.

«Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини», — зазначив Кіпер.

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня / © ДСНС

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня / © ДСНС

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня / © ДСНС

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня / © ДСНС

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня / © ДСНС

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня / © ДСНС

Нагадаємо, кілька десятків ударних безпілотників російські війська спрямували на Одещину з акваторії Чорного моря в ніч проти 31 серпня.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie