Російські дрони атакували Одеську область: що відомо про наслідки (фото. відео)
Понад 29 тисяч абонентів в Одеській області залишилися без електроенергії через атаку дронів.
У ніч на 31 серпня російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по Одеському району. Основний удар припав на місто Чорноморськ та його околиці.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки пошкоджена енергетична інфраструктура: понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Наразі критичні об’єкти забезпечуються живленням — генераторами, а ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
Крім того, зафіксовані руйнування житлових будинків та адміністративних споруд. Відомо про одну постраждалу людину.
В ДСНС зазначили, що вогонь охопив енергетичну інфраструктуру, але рятувальники спільно з добровольцями оперативно його ліквідували.
«Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини», — зазначив Кіпер.
Нагадаємо, кілька десятків ударних безпілотників російські війська спрямували на Одещину з акваторії Чорного моря в ніч проти 31 серпня.