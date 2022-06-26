Російські голодранці на Запоріжжі вибивають двері в спорожнілих квартирах і влаштовуються там на проживання - ОВА

У тимчасово окупованих населенних пунктах Запорізької області російські окупанти нахабно заселяються в оселі українців.
Для цього вони вимагають ключі в сусідів, які доглядають за спорожнілими квартирами, або ж просто вибивають двері.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Окупанти нахабно розміщують свій особовий склад у квартирах тих людей, котрі виїхали із окупації на підконтрольну Україні територію.
"Погрожуючи фізичною розправою, вони цинічно вимагають у родичів та знайомих ключі від порожніх осель вимушено переміщених сімей. У разі відмови – вибивають двері і вселяються у квартири, вільно користуючись усім залишеним українцями майном як власним. Стало відомо, що до людей, котрі доглядають за такими помешканнями, приходять "визволителі" і вимагають віддати їм ключі, аби розміститися у цих тимчасово покинутих квартирах", - повідомили в ОВА.
Нагадаємо, що у Запорізькій області, на тимчасово окупованих територіях, росіяни залякують місцевих мешканців, зокрема, погрожуючи смертною карою.
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