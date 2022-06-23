Російські голодранці розкурочили і вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію

В Запорізькій області російські окупанти розібрали і вивезли деінде сонячну електростанцію поблизу міста Токмак.

За словами місцевих, панелі розбиради і вивозили досить тривалий час.

Про це повідомляє видання vlasti.net.

СЕС 50 МВт "Тоkmak Solar Energy" біля Токмака - це найбільша сонячна електростанція в Україні. Її площа – 96 га – близько 100 футбольних полів. Потужність станції складала 50 МВт.

Розкурочену зараз станцію ввели в експлуатацію в 2018 році . Вона могла забезпечувати електроенергією шість районів Запорізької області, зокрема і курорти на узбережжі Азовського моря.

Інвестували проєкт будівництва електростанції інвестиційна компанія Astra Capital Group (Україна) в партнерстві з державним "Укргазбанком".

Нагадаємо, що російські військові крадуть запчастини зі своїх танків і БТР та продають їх, або обмінюють на алкоголь.

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