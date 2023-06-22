Російські хакери активно полюють на персональні дані українців: які способи використовують

Хакерські угруповання, які співпрацюють з російською військовою розвідкою, розсилають електронні листи з небезпечним контентом, замаскованим під інформаційні повідомлення.

Улюбленою тактикою російських хакерів залишається фішинг, тобто виманювання персональних даних в українських користувачів Мережі.

Про це повідомив речник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов під час брифінгу в Military Media Center.

За його словами, українські підрозділи кіберзахисту почали фіксувати зміну тактики російських хакерів.

“Поряд зі спробами вразити та знищити нашу інфраструктуру росіяни розгорнули також масовану кампанію, націлену на збір персональних даних українців”, — повідомив Кондрашов.

Речник Держспецзв’язку наголосив, що цей вид атак загрожує не тільки керівникам певних підприємств та держслужбовцям, але й звичайним громадянам.

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Кондрашов нагадав, що ще на початку березня цього року було зафіксовано зростання кількості кампаній масового збору персональних даних українців і, на жаль, сьогодні ситуація не покращилась.

Прикладом такого фішингу він назвав розсилання хакерським угрупованням, яке співпрацює з російським ГРУ, електронних листів про нібито актуальні новини про ситуацію в Україні. Небезпечний контент маскувався під інформаційне повідомлення, яке розіслали до понад 40 українських організацій. Цю загрозу вдалося локалізувати.

Окрім того, здійснювалися спроби заволодіти доступом до поштових скриньок на сервісі ukr.net через надсилання листів про помічену шкідливу активність із файлом, в якому вимагалося перейти за посиланням та змінити пароль. Посилання вело на один із 118 сайтів, які імітували ukr.net, що дозволяло стороннім особам отримувати доступ до поштових скриньок.

Нагадаємо, раніше російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб зібрати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них.

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