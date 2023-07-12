Російські хакери атакували іноземних дипломатів у Києві, спокушаючи їх дешевим BMW

Зловмисники навмисно у фальшивій рекламі змінили ціну, за якою продавався автомобіль, до 7 500 євро.

Десятки дипломатів у посольствах у Києві зазнали кібератаки від хакерів, яких підозрюють у роботі на російську зовнішню розвідку. Вони намагалися за допомогою фальшивої реклами про продаж BMW зламати їхні комп’ютери.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на опублікований у середу, 12 липня, звіт фірми з кібербезпеки Unit 42.

За словами аналітиків, цілями широкомасштабного шпигунства були дипломати, які працювали щонайменше у 22-х із приблизно 80-ти іноземних місій у столиці України.

Все почалося з того, що у квітні 2023 року дипломат МЗС Польщі розіслав електронною поштою оголошення до різних посольств про продаж вживаного седана BMW 5 серії, що перебуває в Києві.

Хакери, відомі як APT29 або “Cosy Bear”, які вважаються філією Служби зовнішньої розвідки Росії, перехопили та скопіювали цю рекламу, вставили в неї шкідливе програмне забезпечення, а потім відправили іншим іноземним дипломатам, які працюють у Києві.

Водночас зловмисники навмисно у фальшивій рекламі змінили ціну, за якою продавався BMW, до 7 500 євро. Таким чином вони намагалися спонукати більше людей завантажити шкідливе програмне забезпечення, яке надасть їм віддалений доступ до їхніх пристроїв.

Російські хакери використали для приманки фальшиве оголошення про продаж автомобіля BMW за низькою ціною / Фото: Palo Alto Networks Unit 42

За словами дослідників Unit 42, це програмне забезпечення було замасковане під фотоальбом вживаних BMW. Спроби відкрити ці фотографії могли б заразити пристрої.

Представник Державного департаменту США заявив, що “знав про цю діяльність і, виходячи з перевірки Управління кібербезпеки та технологій, визначив, що вона не вплинула на системи чи облікові записи Департаменту”.

Як повідомляє Reuters, польський дипломат досі так і не продав автомобіль. “Спробую продати в Польщі, мабуть. Після цієї ситуації я не хочу більше мати проблем”, - сказав він.

Нагадаємо, улюбленою тактикою російських хакерів залишається фішинг, тобто виманювання персональних даних у користувачів Мережі.

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