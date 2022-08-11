Російські хакери продовжують атакувати Україну: 203 спроби протягом липня 2022

Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у липні зареєстрували 203 кібератаки.
Про це пише Держзв'язок.
Зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України.
Тимчасом як окупаційні війська посилюють напади на цивільну інфраструктуру та мирні міста, російські хакери «підтримують» ці атаки у кіберпросторі.
Нагадаємо, ворожі хакери розсилають на електронні пошти українців небезпечні листи з "вакансіями на роботу".
Читайте також:
- Наступна і остання битва Путіна: російський політик пояснив, яку ставку диктатор робить для того, щоб зламати опір України
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати