Російські хакери зламали телеканал "Інтер" та запустили трансляцію параду в Москві

Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та “Інтер”. По ним вони запустили трансляцію військового параду в Москві на Красній площі.

Про це пише “Детектор медіа”.

Як зазначається, свідченням про те, що росіяни зламали канали та запустили по ним військовий парад з Москви, стали відео, які розповсюджують соцмережами. Згодом цю інформацію підтвердили в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

Наразі українські провайдери переходять на IPTV сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки.

Нагадаємо, що попри гучні заяви та пропагандистську риторику, Росія не змогла досягти значних успіхів на фронті до так званого "дня побєдобєсія".

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