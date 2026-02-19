- Дата публікації
Російські хакери атакували підрядника Нацбанку: якими даними вони могли заволодіти
Кіберзлочинці можуть використати викрадені персональні дані користувачів інтернет-магазину для фішингу.
Російські хакери атакували компанію-підрядника, яка надає послуги інтернет-магазину нумізматичної продукції Національного банку України. Роботу цього сервісу тимчасово призупинено.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
У повідомленні наголосили, що внаслідок атаки не було скомпрометовано жодних фінансових даних клієнтів інтернет-магазину — реквізити платіжних карток чи інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями.
«Потенційно зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину, а саме: ім’я/прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставлення нумізматичної продукції», — зазначили в НБУ.
Оскільки кіберзлочинці можуть використати ці дані для фішингу, в Нацбанку закликали до пильності і нагадали, що працівники банківських установ ніколи:
не надсилають листи з проханням підтвердити дані;
не телефонують для уточнення інформації про платіжні картки;
не просять оплатити замовлення в альтернативний спосіб;
не надсилають посилання для «термінової верифікації».
У Нацбанку додали, що жодна організація в світі не може стовідсотково гарантувати захист від кібератак, а для мінімізації наслідків від таких інцидентів підрядників ізолюють від критичних систем.
«Завдяки правильній архітектурі інцидент, що стався у підрядника, не вплинув на НБУ», — запевнили в Нацбанку.
Як наголосили у повідомленні, системи захисту даних та інформаційні системи Національного банку України працюють у штатному режимі.
«Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2025 року Росія продемонструвала рекордну активність у кіберпросторі, влаштовуючи численні кібератаки та спроби саботажу. Експерти попередили про загрозу критичній інфраструктурі.