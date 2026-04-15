Російські хакери зламали пошту українських прокурорів і чиновників

Російські хакери / © pixabay.com

Російські хакери продовжують атакувати українців. Після масового зламу домашніх Wi-Fi роутерів під атакою опинилася електронна пошта українських прокурорів, високопоставлених чиновників та правоохоронців.

Відомо, що шпигунська кампанія торкнулася рахунків військових та урядових установ Румунії, Греції, Болгарії та Сербії. Про це повідомляє Reuters.

Росіяни зламали пошту українських прокурорів та чиновників

Дослідники кіберзагроз вже пов’язують ці атаки з Росією. Це може бути лише малою частиною шпигунської кампанії Москви.

За останні кілька місяців російські хакери зламали щонайменше 170 адрес електронної пошти прокурорів та слідчих по всій Україні. Росіяни атакують посадовців, яким доручено викорінювати корупцію та співпрацю з РФ.

Про це вдалося дізнатися через випадковий витік шпигунських даних — росіяни ненароком опублікували їх у Мережі, а група Ctrl-Alt-Intel їх виявила. До групи входять британські та американські дослідники кіберзагроз.

Дослідники знайшли дані, які залишилися на сервері. Серед них були журнали успішних хакерських атак, тисячі викрадених електронних листів. За цими даними було зламано щонайменше 284 поштові скриньки за останні два роки.

Більшість жертв російської хакерської атаки перебувала в Україні. Також є постраждалі з сусідніх країн НАТО та Балкан.

Помилка росіян дала рідкісну можливість кібердослідникам вивчити, як саме діють російські шпигуни. За словами представників Ctrl-Alt-Intel, росіяни просто «лишили вхідні двері відчиненими» через таку операційну помилку.

Обидва аналітики, що окремо досліджували хакерську атаку, зійшлися на думці, що це робота росіян. Найімовірніше, прокурорів та слідчих атакували для того, аби зібрати інформацію про українських високопосадовців, що може потенційно скомпрометувати, або ж для того, аби випередити слідчих, які працюють над викриттям російських шпигунів.

Серед постраждалих українців, за словами аналітиків, є працівники Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах, Тренінгового центру прокурорів України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак українські органи не підтвердили та не спростували це.

За наявними даними, російські хакери також зламали поштову скриньку Центральної міської лікарні у Покровську, залізничного вузла, над яким РФ намагається встановити контроль, а ще поштову скриньку фінансового комітету міста.

Російські шпигунські операції: що відомо

Останньою витівкою росіян, про яку стало відомо, був масовий злам Wi-Fi роутерів українців.

Також вони активно полюють на Signal і WhatsApp-акаунти, якими користуються військові та їхні рідні.

За минулий рік російські хакери продемонстрували рекордну активність у кіберпросторі. Вони досягли історичного максимуму.

У лютому 2026 року хакери з РФ атакували підрядника Нацбанку.