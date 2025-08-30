Російські "клешні" біля Добропілля вдалося відсікти: окупанти в оточенні

Російські солдати / © Associated Press

Українські підрозділи взяли в оточення російських окупантів, які намагалися прорватися у напрямку Добропілля Донецької області.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що дві «клешні», які російське командування намагалося запустити в український тил, вдалося відсікти.

За його словами, в посадках ще залишаються групи росіян, які проникли в тил, але вони фактично перебувають в оточення.

«Оскільки вони відрізані від основного свого постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться», — зазначив Трегубов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що росіяни на Покровському напрямку змогли просунутися до кількох населених пунктів до 10-12 км завдяки тактиці «тисячі порізів». За його словами, окупанти просунулися під Добропіллям через особливості місцевості та лінії бойового зіткнення на цьому напрямку.