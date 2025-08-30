ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Російські "клешні" біля Добропілля вдалося відсікти: окупанти в оточенні

Групи російських солдатів, які залишаються в посадках, відрізані від постачання і основних сил.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російські солдати

Російські солдати / © Associated Press

Українські підрозділи взяли в оточення російських окупантів, які намагалися прорватися у напрямку Добропілля Донецької області.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що дві «клешні», які російське командування намагалося запустити в український тил, вдалося відсікти.

За його словами, в посадках ще залишаються групи росіян, які проникли в тил, але вони фактично перебувають в оточення.

«Оскільки вони відрізані від основного свого постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться», — зазначив Трегубов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що росіяни на Покровському напрямку змогли просунутися до кількох населених пунктів до 10-12 км завдяки тактиці «тисячі порізів». За його словами, окупанти просунулися під Добропіллям через особливості місцевості та лінії бойового зіткнення на цьому напрямку.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie