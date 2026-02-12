В Україні готують заборону російських книжок: що відомо

Книги / © Pixabay

В Україні розробляють порядок вилучення видавничої продукції країни-агресора. Держкомтелерадіо вже готує проєкт постанови, який закладе конкретний юридичний механізм для цієї процедури.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомила віцепрем’єрка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Вона нагадала, що чинний закон про видавничу справу вже містить рамкові заборони на поширення антиукраїнського контенту.

«Є закон про видавничу справу, який забороняє поширення продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресорки або її інституцій і містить антиукраїнські змісти. Тобто на рівні закону це рамково закладено», — пояснила урядовиця.

За словами Бережної, зараз профільне відомство працює над тим, щоб перетворити ці загальні норми на дієвий інструмент.

«Держкомтелерадіо працює над постановою, щоб закласти конкретний механізм. Ми координуємося з Держкомтелерадіо, враховуючи те, що це стосується видавничої справи, і будемо підтримувати цю постанову, щоб ухвалити на уряді якомога швидше», — додала вона.

Віцепрем’єрка зазначила, що майбутнє рішення охопить як продукцію безпосередньо з РФ, так і російськомовні книжки, що порушують законодавство. Активізація цієї роботи стала відповіддю на петицію громадян щодо обмеження російськомовної книжки, яка раніше набрала необхідні 25 тисяч голосів. Станом на листопад 2025 року підготовка постанови перебуває на етапі узгодження між відомствами.

Нагадаємо, Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська переконана, що свідомий перехід на українську мову є свідченням розуміння людиною глибинних причинно-наслідкових зв’язків.

Раніше повідомлялося, що експертна рада Державного комітету телебачення і радіомовлення України не дала дозволу на ввезення на українську територію з Російської Федерації 18 книжок російського видавництва ТОВ «Манн, Иванов и Фербер», які містять пропаганду держави-агресорки.