Російські кораблі бояться виходити в Чорне море: звідки тепер запускають "Калібри"

Чорноморський флот РФ / © УНІАН

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Росія вже понад п’ять місяців не виводить кораблі в Чорне море і запускає «Калібри» прямо з гавані в Новоросійську. Це ризиковано для самих росіян, адже у разі детонації вибух станеться на їхній же базі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, Чорноморський флот РФ повністю припинив виходи у відкрите море. Попри це, ворог продовжує застосовувати крилаті ракети морського базування, але робить це з території бази.

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Водночас використання підводних кораблів наразі обмежене — виконувати пуски з гавані вони не можуть, а виходити в море не наважуються.

«Кажуть, що у Чорному морі топлять російські кораблі… Тому, відповідно, вони, мабуть, вирішили — краще ракети запускати з власної гавані, попри те, що, якщо воно здетонує, то там мало нікому не покажеться», — пояснив Плетенчук.

Також речник ВМС додав, що російська авіація над акваторією Чорного моря залишається активною. Однак літаки та гелікоптери противника тримаються на відстані не менше ніж 100 кілометрів від позицій Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше речник Дмитро Плетенчук пояснив, якщо Росія втратить усі ракетоносії Чорноморського флоту, серйозною загрозою для України залишатиметься російська авіація.

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